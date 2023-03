Dal Brasile: Fiorentina interessata ad un difensore centrale. I dettagli

Pioggia di pretendenti per il difensore brasiliano Bernardo Schappo . Secondo quanto troviamo scritto sul portale verdeoro Torcedores.com, il centrale classe 1999, che attualmente milita nel club Ituano (seconda divisione brasiliana) ha attirato su di sé numerosi interessi grazie a delle ottime prestazioni che potrebbero fargli vestire a breve anche la maglia della nazionale. Su tutti il Fortaleza che avrebbe già iniziato a prendere informazioni con il club proprietario del cartellino. Ma, nello stesso portale, si legge, che anche dall'Europa ci sarebbero ben tre squadre interessate al calciatore, il Dinipro, lo Sporting Braga e proprio la Fiorentina .

Le cifre

Torcedores spiega come su Schappo, il cui contratto con l’Ituano scadrà nel 2024 è presente una clausola rescissoria. Dal valore di 2 milioni di euro per i club europei e 3 milioni per le squadre brasiliane.