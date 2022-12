Da Udine: la Fiorentina si fa avanti con l’agente di Pereyra, ma c’è scetticismo

Su Udinese Blog si riporta l’articolo de Il Gazzettino che quest’oggi si concentra sul 'caso Pereyra'. L'argentino, si legge, è in scadenza di contratto con l'Udinese e nelle ultime settimane la Fiorentina si è fatta avanti con il suo agente per averlo a gennaio (sebbene ACF smentisca questa possibilità). Al momento però il procuratore del calciatore rimane scettico su questa pista, anche perchè in primis manca il via libera dell’Udinese che non è intenzionata a lasciar partire uno dei suoi uomini migliori, compromettendo anche la corsa all'Europa. Per il giornale restano, infatti, serie probabilità che il centrocampista rimanga in Friuli e a breve sarà Gino Pozzo a prendere definitivamente in mano la situazione. Il numero uno dei bianconeri è sempre rimasto in contatto con il procuratore del Tucu e farà tutto il possibile per tenersi stretto il giocatore, magari allungandogli il contratto.