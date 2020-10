Da Torino: Fiorentina, offerti 50 milioni per Belotti. Ma Cairo non lo molla

Lo scorso gennaio la Fiorentina aveva offerto 40 milioni (LEGGI LA NOSTRA INDISCREZIONE), pochi giorni fa c’ha riprovato con 50 milioni. Ma il Torino di vendere Andrea Belotti non ne vuol sapere. Lo racconta Tuttosport in edicola oggi che spiega come Cairo stia cercando risorse per intervenire sul mercato ma continua a considerare incedibile il capitano. I soldi offerti dalla Fiorentina, spiega il giornale, con tutta probabilità sono quelli della cessione di Chiesa alla Juventus. Belotti ha un forte legame con il Torino ma la scarsa competitività della squadra lo inizia ad infastidire. Prima di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe chiedere un faccia a faccia con Cairo e col ds Vagnati.

