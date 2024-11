Da Roma sicuri, Fiorentina pronta a riscattare Bove prima di giugno. Il punto

Fra le tante note liete di una Fiorentina che sta volando in campionato, c'è anche una mediana in grado di coniugare qualità e quantità in maniera eccellente. E Edoardo Bove (al momento ai box), arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, è uno di quelli che stanno maggiormente strappando consensi e applausi. Tant'è che potrebbero esserci sviluppi interessanti a proposito del suo futuro a breve.

Secondo quanto riporta Il Romanista, Fiorentina e Roma sono infatti pronte a sedersi ad un tavolo per parlare del centrocampista. I viola, infatti, sono intenzionati a riscattarlo prima che scattino le presenze (il 60%) sufficienti per trasformare il diritto di riscatto in obbligo. Proprio per questo, la Fiorentina è pronta a trattare coi giallorossi per un acquisto definitivo anticipato già alla sessione di gennaio.