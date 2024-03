Cristian Shpendi trascina il Cesena a suon di reti. Ci pensa la Fiorentina

C'è un nome nuovo in chiave mercato per la Fiorentina e arriva direttamente dalla Serie C. Già, perché Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 e fratello gemello di Stiven dell'Empoli, sta letteralmente trascinando il Cesena a suon di reti. Ieri l'albanese ha trovato il gol numero venti in stagione e su di lui, come detto, si sono accesi i riflettori della Serie A. Sul ragazzo, si legge su calciomercato.com, ci sono Fiorentina e Sassuolo, coi neroverdi che stanno pensando concretamente ad un possibile affondo. Il cesena, nel frattempo, se lo gode e si sfrega le mani. Shpendi è arrivato in Romagna per 2 milioni di euro, ma per portarlo via ne serviranno certamente di più.