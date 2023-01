Cremonese, Braida: “Proviamo ad andare in porto per Benassi”

Nuova esperienza in vista per il centrocampista ai margini della rosa viola

Conferma diretta da parte di Ariedo Braida , dirigente della Cremonese , sull'interesse dei grigiorossi per Benassi , che vi avevamo anticipato ieri :

"Vediamo di andare in porto, ci proviamo. Qualcosa dobbiamo fare, vediamo...", ha detto ai microfoni di TMW. Di seguito invece altre dichiarazioni sull'ex obiettivo viola Carnesecchi e sul nuovo allenatore Ballardini :

"Ha dato un po’ di entusiasmo, ha riportato un po’ di buon umore, ha riacceso la fiammella della speranza. Nel calcio esistono i miracoli, speriamo di riuscirci. Carnesecchi? Non esiste il suo futuro, è qui e resterà qui per quest’anno, perché poi è di proprietà dell'Atalanta. Non si muove da qui".