Corsport sul riscatto di Gud: “A queste condizioni impossibile. Due opzioni”

Sarà una settimana chiave la prossima, soprattutto per capire il futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina è in contatto con il Genoa per cercare una soluzione adatta a tutti: una situazione da risolvere per entrambi i club che può indirizzare il mercato. Entro l'ultima settimana di giugno servirà una decisione, ma l'idea è chiara secondo il Corriere Dello Sport: a queste condizioni (17 milioni) il riscatto non si fa, visto anche il prossimo processo penale in autunno. Una vicenda che non può non avere un peso.