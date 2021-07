CorSport: Callejon-Lazio, arriva la smentita. Lo spagnolo resta Viola?

Futuro nebuloso quello dell'ex Napoli

Una notizia che cozza con quanto scritto da La Nazione di questa mattina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola stamani, non trovano conferme le voci su un possibile interesse della Lazio per José Callejon. Anzi, dal fronte biancoceleste arriva una netta smentita su questa presunta richiesta. Il futuro dell'esterno potrebbe dunque essere ancora a tinte Viola.