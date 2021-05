Corsa a tre per il parametro zero Maksimovic: c’è anche la Fiorentina

Tre squadre italiane sarebbero interessate al centrale partenopeo

Nikola Maksimovic è, come ben noto, in scadenza di contratto. E il suo nome in ottica della prossima stagione fa gola a molti. Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, troviamo il punto sul futuro del centrale. Secondo il quotidiano non c’è solo l’interesse dell’Inter, ormai ben noto. Ma ci sarebbero altre due società che hanno chiesto informazioni sull'ex Torino. Fiorentina e Lazio, infatti, avrebbero parlato con Ramadani per assicurarsi le prestazioni del difensore. Viola che seguono da vicino un altro parametro zero in casa azzurra