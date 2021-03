Giocatori in scadenza, ecco i (pochi) nomi che potrebbero far gola ai Viola

Nel calcio ai tempi del Covid, la parole d’ordine è ottimizzare i costi. E allora in vista della prossima stagione per la Fiorentina (ma anche tutti gli altri club) vale la pena dare uno sguardo ai giocatori in regime di svincolo. Ok, lo sappiamo che ora la priorità è la salvezza, ma in attesa della ripresa del campionato ci concediamo una divagazione futura. Limitandoci alla Serie A e scartando i giocatori irraggiungibili o prossimi al rinnovo (Donnarumma, Calhanoglu, Ibrahimovic, Chiellini, D’Ambrosio), qualche profilo che potrebbe fare al caso dei viola c’è.

Tra i difensori occhio a Hysaj e Maksimovic del Napoli, rispettivamente 27 e 30 anni, anche se potrebbero avrebbero richieste di ingaggio un po’ elevate. In uscita dal Torino c’è N’Koulou, 31 anni e qualche problema fisico/caratteriale nell’ultima stagione, stessa età per Bruno Peres che si è parzialmente rilanciato quest’anno alla Roma. In scadenza di contratto anche Ceppitelli, Caldirola e attempati come Radu, Kolarov, Zapata e qualcun altro. Per essere onesti: niente che sposti gli equilibri.

Qualcosa di più interessante potrebbe forse esserci dalla metà campo in avanti. Un nome su tutti: Matteo Ricci dello Spezia, fresco di prima convocazione in nazionale maggiore (LA SCHEDA). Giocatore che il club ligure sta cercando di trattenere in queste settimane, ma finora senza esito. Per il resto solo qualche elemento di (eventuale) completamento per la rosa viola. In casa Benevento ad esempio sono attualmente in scadenza il capitano Nicolas Viola, regista classe ’89 e l’attaccante esterno Roberto Insigne, classe ’94. Un pensierino potrebbe essere fatto anche su Gaston Ramirez della Samp, classe pura a sprazzi e una carta d’identità non ancora preoccupante (classe ’90). Idee e riflessioni che non potranno però essere approfondite finchè non ci sarà una scelta chiara sul ds e l’allenatore del futuro.

E LA FIORENTINA? ECCO CHI PUO’ SALUTARE A PARAMETRO ZERO