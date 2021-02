Rebus rinnovi in casa Fiorentina, tanti i contratti in scadenza. Il tesoretto nascosto

Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere una panoramica sul parco giocatori della Fiorentina. Nello specifico la lente di ingrandimento viene puntata sui tanti contratti prossimi alla scadenza. Mentre la squadra è ancora immersa nella lotta per non retrocedere, i quadri dirigenziali dovranno riflettere e programmare il futuro. La lista dei nomi segnati a giugno 2021 è la seguente: Maxi Olivera (500 mila euro netti a stagione), Ribery (4 milioni netti a stagione, 5,8 al lordo grazie al decreto crescita), Eysseric (1,5 lordi), Borja Valero e Caceres (1,8 lordi a stagione per entrambi). Si prospetta una ristrutturazione, un risparmio di circa 12 milioni se non dovessero esserci prolungamenti. Comunque vada sarà un calciomercato movimentato, con la speranza di assistere ad un salto di qualità tecnico. Fattore da non sottovalutare sono anche gli altri tesserati che si avviano alla scadenza durante il prossimo anno calcistico, ovvero nel 2022. Oltre a Milenkovic e Pezzella ci sono Benassi, Saponara, Bonaventura e Callejon. Il lavoro per Pradè e Barone non manca.

