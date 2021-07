Conferme su Pezzella: è nella lista dell’Atalanta per il post Romero

Il club di Percassi è pronto ad accettare la proposta del Tottenham per Romero. German Pezzella può sostituirlo

Arrivano conferme sull'interessamento dell'Atalanta per German Pezzella, centrale viola con il contratto in scadenza nel 2022. Il club di Percassi è pronto ad accettare la proposta del Tottenham per Romero (circa 40 milioni): per la sostituzione dell'ex Genoa ci sarebbero in lizza sia Demiral che, appunto, il capitano della Fiorentina.