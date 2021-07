Da Bergamo: Pezzella all’Atalanta? Il calciatore gradisce. Il prezzo di ACF

I bergamaschi cercano uno o due difensori centrali

Arrivano le prime conferme per quanto riguarda l'interesse dell'Atalanta per German Pezzella. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Bergamo, i nerazzurri hanno i fari puntati sul mercato per sostituire il partente Romero. I nomi più forti sono sostanzialmente due ed uno non esclude l'altro. Il primo è quello dello juventino Merih Demiral, l'altro è quello di German Pezzella. L'argentino è all'ultimo anno di contratto coi Viola e piace molto al tecnico Gasperini. Secondo il quotidiano, il fresco Campione della Coppa America gradisce la destinazione lombarda. La valutazione di Pezzella oscilla fra gli 8 e i 10 milioni di Euro.