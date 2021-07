Sondaggio dell’Atalanta per Pezzella: il centrale piace molto a Gasperini

I nerazzurri pensano al centrale viola

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il futuro di Pezzella e Milenkovic è quanto mai in bilico. Entrambi i centrali non rinnoveranno con la Fiorentina, e per questo la dirigenza gigliata resta in attesa di offerte adeguate per lasciarli partire. Notizia delle ultime ore vedrebbe un club di Serie A bussare alla porta dei viola per l'ex Betis Siviglia.