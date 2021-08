Conferme da Londra: West Ham, occhi su Milenkovic. Ma la Juve è in agguato

Lotta a due per il centrale serbo

Trova conferma quanto scritto dalla stampa fiorentina questa mattina. Nikola Milenkovic è sì in uscita dalla Fiorentina, ma la sua destinazione è ancora tutta da decidere. Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, il West Ham ha individuato nel difensore serbo il suo obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, anche la Juventus ha i fari puntati sul centrale e potrebbe rappresentare un ostacolo per gli Hammers. La cessione di Demiral potrebbe, in questo senso, fungere da spinta ulteriore per la Signora, intenzionata a sostituire il turco. Milenkovic, intanto, consapevole dell'interesse dei londinesi, prende tempo.