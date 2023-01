Conferme da Bergamo: la Fiorentina fa sul serio per Cittadini

Nico Gonzalez, i possibili sostituti, ma non solo. La Fiorentina si muove anche sul mercato dei difensori e guarda ai talenti che in futuro potrebbero andare a rafforzare la propria retroguardia.

Tra i nomi usciti in questi giorni in orbita calciomercato viola c'è anche quello di Giorgio Cittadini, centrale classe 2002 attualmente in forza al Modena (Serie B) ma di proprietà dell'Atalanta.