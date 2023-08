Con il no di Taremi, il Milan torna su Jovic. Pedullà: “Piace, ma Pioli…”

I rossoneri sembravano vicini alla chiusura con Taremi, attaccante del Porto, ma il giocatore ha rifiutato gli 1,5 milioni di ingaggio. Per questo motivo, il serbo sembra essere una scelta low cost perfetta per i tempi stretti del mercato.

Luka Jovic sembra essere entrato nel mirino del Milan con forza. I rossoneri sembravano vicini alla chiusura con Taremi, attaccante del Porto, ma il giocatore ha rifiutato gli 1,5 milioni di ingaggio. Per questo motivo, il serbo sembra essere una scelta low cost perfetta per i tempi stretti del mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Milan avrebbe sondato la pista Jovic, ma Pioli vorrebbe un giocatore già pronto. Vedremo se i rossoneri tenteranno l'affondo, ma per adesso il Milan non sembra essere convinto dell'attaccante della Fiorentina.