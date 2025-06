Commisso seguirà il mercato dall’America. Ecco quando tornerà

Rocco Commisso non tornerà a breve a Firenze: ecco quando rivedremo in Italia il presidente viola, che si trova negli States.

L'edizione odierna di Repubblica svela un dettaglio del prossimo futuro della Fiorentina, che non rivedrà a breve Commisso in città. Dopo le sue parole di ieri, si legge, il patron ha grande voglia di rilancio e seguirà il mercato dagli Stati Uniti, collegato spesso e volentieri sia con Firenze che con l'Arabia, in attesa di Pioli.