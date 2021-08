Commisso è deciso: vuole blindare Vlahovic. E non solo per questioni economiche…

Il Patron viola non ha alcuna intenzione di lasciar partire i proprio gioiello

Commisso dalla sua Calabria mette un paletto all’apparenza definitivo sul futuro di Dusan Vlahovic , chiarendo il pensiero già espresso poche ore prima. Il senso di appartenenza, della famiglia e anche di riconoscenza. Rocco spiega il perché si aspetta che Vlahovic alla fine decida di allungare il contratto. Concetti a cui fermamente crede il proprietario viola, anche in questo frullatore di emozioni e produttore di soldi come è il mercato dei giocatori, quello che troviamo sull’edizione odierna de La Nazione.

Per dare concretezza alle sue parole, Rocco ha offerto un contratto che farebbe di Vlahovic il giocatore più pagato della storia della Fiorentina (contratto biennale da 5 milioni di euro). Commisso è determinato nel ’difendere’ il suo gioiello e non solo per questioni economiche. Ma anche tecniche. E’ vero che con 100 milioni si potrebbe davvero cambiare il volto alla Fiorentina, eppure farlo in pochi giorni, trovando anche chi è disposto a vendere complicherebbe tutto. E il campionato incombe…