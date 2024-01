Cm.com: la Juventus vuole Bonaventura, contatto Raiola-Giuntoli

Clamorosa l'indiscrezione lanciata da Calciomercato.com: la Juventus , ingolosita dallo stallo tra la Fiorentina e Jack Bonaventura sul rinnovo di contratto, avrebbe avviato i contatti con l'entourage del calciatore , gestito da Enzo Raiola, con l'obiettivo di regalarlo a Massimiliano Allegri negli ultimi giorni di mercato invernale. L'offerta sul tavolo è di un contratto di cinque mesi, fino a giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League .

Affare complesso

Il sito specializzato definisce questa operazione "complicata" a causa del legame di Bonaventura con la piazza viola, ma Allegri gradisce molto il numero 5 viola e la società bianconera non ha in programma investimenti, ragion per cui è caduta l'ipotesi Samardzic. Nel contratto di Bonaventura, ricordiamo, è presente un'opzione automatica di rinnovo al 2025 a favore della Fiorentina, anche se il calciatore si aspetterebbe un prolungamento indipendente dalla clausola.