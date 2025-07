Clausola Kean, spunta un nuovo dettaglio. CorSera: “Pagabile in due rate”

Il Corriere della Sera di oggi dedica un focus di mercato a Moise Kean e Mateo Retegui, i due bomber azzurri che sono finiti nel mirino dello stesso club arabo, l’Al Qadsiah. E' nota l'offerta già recapitata all'attaccante della Fiorentina, un triennale da 15 milioni netti a stagione (con offerta ulteriormente rialzabile). Cifre da capogiro che al momento non sembrano però attrarre più di tanto Kean, che non vorrebbe andare in Arabia. Quanto a Retegui, si vedrà.

Kean, novità sulla clausola

La novità che però riporta Alessandro Bocci sul Corsera riguarda i termini della clausola rescissoria di Kean, che è diventata attiva 3 giorni fa e che rimane valida fino al 15 luglio. La cifra di 52 milioni sarebbe pagabile in due rate da 26 e non in un'unica soluzione come si era saputo fino ad oggi. Una differenza non irrilevante anche se, probabilmente, non decisiva per cambiare l'orizzonte di mercato. Che ad oggi fa sperare la Fiorentina nella permanenza del suo attaccante.