Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid pensa a Lafont

Alban Lafont ha trascorso un solo anno alla Fiorentina, tra alti e bassi. Poi la scorsa estate la scelta di puntare su Dragowski e la cessione al Nantes (conservando il diritto di recompra). In patria il francese classe ’99 si sta riproponendo ad alti livelli e su di lui hanno messo gli occhi anche alcuni grandi club europei. Stando a quanto scrive Defensa Central, sito di notizie dedicato al Real Madrid, Zinedine Zidane si sarebbe speso in prima persona con la dirigenza dei Blancos facendo il nome del suo connazionale come possibile obiettivo per la prossima stagione. Lafont al Real Madrid? La Fiorentina ha ancora voce in capitolo: LEGGI QUI