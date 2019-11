Non solo la sconfitta, da Verona la Fiorentina rischia di tornare con strascichi negativi che vanno oltre ai problemi evidenziati sul terreno di gioco. Il nocciolo della questione riguarda inevitabilmente Federico Chiesa, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida e al centro di un vero e proprio caso. Come scrive Calciomercato.com, le dichiarazioni contrastanti del post partita di Montella (LEGGI QUI) e Pradè (LEGGI QUI) erano solo l’epilogo di una giornata surreale. Chiesa infatti stamattina ha chiesto espressamente al tecnico di non giocare il match. Il problema non è il rinnovo, che sembra ormai sempre più lontano, ma la volontà del calciatore di voler lasciare la Fiorentina: Juve, Inter e Psg lo corteggiano, e serve al più presto un incontro chiarificatore dopo il caso apertosi a Verona.