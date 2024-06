Chi sono Donati e Peluso, i fedelissimi di Palladino che lo seguirebbero in viola

Una volta archiviato il saluto di Vincenzo Italiano, ufficiale ieri sera ma ufficioso già da molte settimane, è tempo di proiettarsi verso il futuro: siamo già alle battute finali per l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, il cui colloquio con la società viola venerdì sera è stato confermato dallo stesso ds Pradè. Il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla di superamento dei problemi derivanti dalla rappresentanza di Beppe Riso, un agente che non è in buoni rapporti col club gigliato, e fa due nomi per lo staff fiorentino del tecnico quasi ex Monza. Detto che il vice dovrebbe rimanere Stefano Citterio, ecco due nomi che rivestirebbero una certa importanza nella Fiorentina di Palladino, anche e soprattutto data la loro fresca esperienza sul terreno di gioco.