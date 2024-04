Chi al posto di Burdisso? Due nomi: c’è anche un ex viola

Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina a fine stagione. Chi prenderà il suo posto? Ad oggi, secondo quanto appreso da TMW, sono due i nomi in pole position per entrare nella squadra dirigenziale viola ed affiancare il direttore sportivo Daniele Pradè. La prima pista è una vecchia fiamma che potrebbe riaccendersi e porta a Eduardo Macia, attuale CFO dello Spezia (con cui ha un contratto fino al 2026). Lo spagnolo infatti vanta degli ottimi pregressi con lo stesso Pradè proprio a Firenze, dove ha lavorato dal 2011 al 2015. La seconda pista, che sta risalendo proprio in queste ore, conduce invece alla vicina Empoli. Non è la prima volta che la Fiorentina guarda al direttore sportivo azzurro Pietro Accardi, accostato più volte nelle ultime stagioni anche al Napoli, come possibile innesto per la propria area dirigenziale. Questa volta potrebbe davvero essere quella buona.