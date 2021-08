Celik, distanza tra offerta viola e richiesta Lille. E Odriozola decide oggi

Il terzino spagnolo classe 1995 avrà un confronto con Carlo Ancelotti e poi prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro

Arrivano aggiornamenti sull'interessamento della Fiorentina per Zeki Celik , terzino destro turco classe '97. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è distanza tra l'offerta di 8 milioni della Fiorentina e la richiesta del Lille di 12. Il club viola sta lavorando per abbassare le richieste del club campione di Francia in carica.

Come vi avevamo già raccontato, va avanti parallelamente la trattativa per Alvaro Odriozola del Real Madrid. Nella giornata di oggi è attesa la risposta dello spagnolo, che era stato seguito anche nel mercato di gennaio. Il classe 1995 avrà un confronto con Carlo Ancelotti e poi prenderà una decisione, con il Real Madrid che ha già aperto alla possibilità di una cessione in prestito al club viola. [CLICCA PER LEGGERE LA TABELLA CON TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A]