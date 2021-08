VN – Berardi, non solo pazza idea. La Fiorentina ci pensa sul serio

La Fiorentina sembra pronta a fare sul serio per Domenico Berardi: proseguono i contatti con l'entourage del giocatore

Domenico Berardi in viola, ci credereste? È quello che sta balenando nella testa di Commisso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione quello del fantasista del Sassuolo è un nome reale e di attualità per la Fiorentina, Rocco intende provarci davvero in quest'ultima settimana di mercato, anche se i neroverdi sono determinati a fare muro. Questa sera l'entourage del giocatore ha avuto un lungo colloquio telefonico con i dirigenti gigliati Barone e Pradè. Un'idea che ora può davvero prendere forma: sarà una settimana che si preannuncia incandescente sul mercato.