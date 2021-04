Ceccarini: “Vlahovic piace molto al Milan, ma la valutazione alta spavanta”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha trattato anche il futuro di Dusan Vlahovic all’interno del suo editoriale per tuttomercatoweb: “Il Milan è sempre alla ricerca di una punta centrale per l’anno prossimo. Considerato che il rinnovo di Ibrahimovic è virtualmente fatto e che con ogni probabilità a giugno Mandzukic partirà, serve un altro attaccante. L’idea sarebbe un profilo giovane e di prospettiva e in questa ottica piace molto Vlahovic. La sua valutazione, ben oltre i 40 milioni, però non concede molti margini di manovra. E quindi ecco che i rossoneri si stanno muovendo su più fronti. Tra le idee c’è anche Belotti”.