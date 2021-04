Panchina viola 2021/2022, il portoghese Abel Ferreira resta in corsa: le ultime

Continuano a circolari i nomi accostati alla panchina della Fiorentina. L’ultimo, in ordine temporale, è quello di Abel Ferreira, attuale allenatore del Palmeiras. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, c’è anche lui tra i profili sondati dalla società viola in vista della prossima stagione. “Un’idea concreta”, secondo il sito, tanto che la Fiorentina ha voluto conoscere le condizioni per arrivare al tecnico portoghese. Ferreira al momento è concentrato sul presente, tuttavia non ha nascosto che gli piacerebbe lavorare in un campionato importante come quello italiano.

