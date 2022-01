Ceccarini: “Arsenal, Juve e le richieste viola: il punto sul futuro di Vlahovic”

Il punto sul futuro dell'attaccante serbo al centro del mercato negli ultimi giorni

"L'offerta dell'Arsenal per Dusan Vlahovic c'è ed è concreta: 70 milioni. Però gli agenti del giocatore non hanno mai preso in considerazione questa proposta chiedendo delle commissioni incredibili. Per quello che so Dusan Vlahovic non sta puntando i piedi per andarsene adesso, vuole finire la stagione con la Fiorentina. E poi a giugno vorrà comunque restare in Italia, per questo la pista Juve è quella pià calda. C'è da dire, però, che quella della Juventus è un'intenzione di offerta, alla Fiorentina non è arrivato niente. Anche perchè i viola accetteranno solo cash e l'eventuale contropartita di Kulusewski non è presa in considerazione. Se i bianconeri vorranno tentare l'affondo per il centravanti serbo in quest'ultima settimana di mercato l'unica strada è di portare la cifra richiesta dai viola (65/70 mln). Al momento non mi sembra ci siano i presupposti per una cessione di Vlahovic a gennaio"