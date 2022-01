Gazzetta: Juve, assalto a Vlahovic già a gennaio. I dettagli dell’offerta

I bianconeri provano ad anticipare la concorrenza e a portare subito il bomber a Torino: la proposta per la Fiorentina comprende soldi e una contropartita di lusso

La Juventus vuole piazzare la zampata decisiva per Dusan Vlahovic. Il tempo stringe, ma la controffensiva è già partita, con una nuova offerta alla Fiorentina che stavolta potrebbe far cambiare a idea a Rocco Commisso, combattuto tra i desideri dei tifosi (che vorrebbero tenere l’attaccante serbo fino a giugno) e il pericolo che tra 5 mesi le offerte si restringano per l’avvicinarsi della scadenza. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione online di Gazzetta.it. Torino, si legge, è destinazione gradita a Vlahovic, che “si accontenterebbe” di uno stipendio di 6 milioni netti a stagione, in linea con i nuovi parametri del club. Il giornale spiega anche come la ricca concorrenza inglese stia spingendo la Juventus ad anticipare la mossa (prevista inizialmente per giugno), tanto che già a novembre la società bianconera si era fatta avanti con la Fiorentina offrendo 50 milioni di euro.