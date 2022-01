Juventus, Vlahovic complicato e l’atteggiamento di Commisso non aiuta

Vlahovic-Juventus molto complicato per due principali motivi. Ecco le alternative bianconere all'attaccante serbo

Per la Juventus Dusan Vlahovic resta l'obiettivo principale per l'attacco. Per questo continuano i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, che a quanto riportato da Tuttosport, sembra che si siano incontrati nei giorni scorsi. Le difficoltà per questa trattativa non mancano e la prima si chiama Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina che da una parte vorrebbe monetizzare la cessione del serbo il prima possibile, ma dall'altra vorrebbe evitare di venderlo all'acerrima nemica Juventus. Le offerte dall'estero ci sono, ma l'agente non sembra volersi sedere nemmeno al tavolo per parlarne.