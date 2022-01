Vlahovic, il braccio di ferro continua. Le mosse di ACF e la volontà del ragazzo

La Fiorentina, ed è stato lo stesso Barone ad ammetterlo, "è pronta a valutare seriamente tutte le offerte"

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica un ampio spazio al futuro di Dusan Vlahovic. In particolare all’interno del quotidiano si parla del braccio di ferro tra il ragazzo e la società viola analizzando quanto accaduto nel pre partita di Napoli con la scelta della società viola di far parlare Vlahovic dopo averlo tenuto per tanto tempo lontano da qualsiasi intervista infatti. L’intento è chiaro: far passare ai tifosi il messaggio che la separazione sarà solo ed esclusivamente responsabilità del giocatore. E a testimoniarlo ci sono anche le parole del dg Joe Barone (nello stesso pre gara) . Il problema, ed è su questo che si sta giocando questa fastidiosissima partita, è che le parti al momento hanno in mente soluzioni totalmente diverse.