C’è la fila per Kouame, ma la cessione è bloccata: serve il sostituto

Oltreché su Fiorentina-Cagliari, Repubblica Firenze si concentra anche sul mercato. Per quanto riguarda le trattative in uscita, attenzione a Christian Kouame. Per il momento – si legge – la sua cessione è stata bloccata, anche perché nel caso di una sua partenza servirebbe un sostituto all’altezza. La Fiorentina non vorrebbe venderlo. Per il giovane attaccante della Costa d’Avorio c’è la fila. In Italia lo vogliono in tanti, in primis il Torino che ha già pronta un’offerta da 16 milioni. Ma non è finita qui, anche l’Eintracht di Francoforte è in pressing.