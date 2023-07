C’è ancora distanza tra Fiorentina e Castrovilli per il rinnovo

Come riporta TMW ci sarebbe ancora distanza tra la Fiorentina e Castrovilli per le cifre del rinnovo

Come scrive TMW è ancora bloccata la trattativa che porterebbe al rinnovo di Gaetano Castrovilli. Il contratto del classe 1997 è in scadenza nel 2024 e la società viola è da tempo che cerca trovare un accordo con il calciatore pugliese, in caso contrario saranno altre le valutazione che la Fiorentina dovrà fare. Più che sulla durata, il problema rimane sulla parte economica. Il giocatore arriva da una stagione con molte ombre ma crede di meritare la fiducia da parte del club di Commisso. La Fiorentina invece ragiona sulla tenuta fisica del calciatore e prova ad arrivare ad un accordo con cifre diverse rispetto a quelle volute dall'entourage di Castrovilli. La volontà rimane quella di rinnovare il contratto ma l'intesa non sembra molto vicina.