Cagliari, cresce l’interesse per Simeone. Ma il Cholito non è convinto

Giovanni Simeone resta in uscita da Firenze: il Cholito, non certo di rientrare fra i titolari di Montella, si sta guardando intorno in cerca di offerte. Dopo l’interesse del Sassuolo, quello del Verona e del Monaco, sembra essere il Cagliari a essersi reso protagonista nella corsa all’attaccante. Questa mattina vi abbiamo raccontato ulteriori dettagli in merito sulla trattativa, ma secondo Sky Sport il nodo per entrare nella fase decisiva dell’operazione è legato alla volontà del giocatore, che non sarebbe convinto di trasferirsi in Sardegna. Il club di Giulini resta forte sul Cholito, vedremo se si potrà sbloccare nei prossimi giorni la situazione.