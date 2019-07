Niente Andrè Silva: il Monaco vira su Simeone

Dusan Vlahovic lo ha superato nelle gerarchie di Montella. Per questo motivo non è da escludere la partenza di Giovanni Simeone. Come scrive calciomercato.com, il Monaco avrebbe messo nel mirino proprio il Cholito visto che la trattativa col Milan per portare Andrè Silva nel Principato pare essere definitivamente tramontata. La Fiorentina si liberebbe volentieri dell’attaccante argentino, pagato 15 milioni due anni fa. In caso di cessione, il club viola metterebbe a referto una piccola minusvalenza. La Fiorentina vorrebbe puntare su Sam Lammers del Psv Eindhoven, quindi accetterebbero di buon grado una cessione in brevi tempi del Cholito. Il Monaco continua a spingere, ma non perde d’occhio Mariano Diaz del Real Madrid.