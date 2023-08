Cabral fa spazio, la Fiorentina pensa al presente con un occhio al futuro

Anche sulle pagine di Repubblica si parla dei movimenti importanti in attacco della Fiorentina . Il quotidiano si concentra però principalmente sull'operazione che ha poi mosso il domino, quella che porterà Cabral al Benfica . Il brasiliano era infatti arrivato a Firenze per 14,5 milioni, ora ne farà incassare ai viola 20+5. Era arrivato in cerca di rilancio e dopo una stagione di alti e bassi ora cambierà di nuovo aria.

Certezze

Con Beltran e Nzola la Fiorentina ha scelto di puntare all'immediato presente gettando le basi per il futuro. Il secondo conosce bene Italiano e la Serie A, il primo ha 22 anni e si porta dietro una stagione esplosiva e di qualità in Sudamerica. Un bel mix, di cui non farà parte Cabral e per cui l'avventura viola non è andata del tutto secondo i piani.