Brekalo in uscita: due opzioni per il croato sul mercato

Josip Brekalo è fra i primi in predicato di lasciare la Fiorentina. Per il croato si profilano due opzioni nel futuro immediato

Fra i giocatori che lasceranno probabilmente Firenze a gennaio c'è sicuramente Josip Brekalo . L'ex Torino, che ha trovato poco spazio dal suo arrivo, fornendo anche prestazioni al di sotto delle sue qualità, lascerà probabilmente spazio in squadra, anche se visti i tanti forfait nella zona d'attacco tornerà sicuramente utile a Vincenzo Italiano già per la gara con il Sassuolo.

Due opzioni

Il croato ha due scelte per le prossime possibili destinazioni. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, la più probabile (e forse preferita) sarebbe quella di un ritorno a casa, con la Dinamo Zagabria che lo segue con grande interesse. Giocare con continuità, per di più a casa, potrebbe essere un biglietto da visita importante per strappare una convocazione ai prossimi Europei. L'alternativa, riferita invece da La Nazione, è un possibile prestito secco al Bologna. Un'opzione in secondo piano.