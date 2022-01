Barone e la Juve: “Nessuna offerta per Vlahovic”

Nuove dichiarazioni del direttore generale viola, che smentisce l'offerta della Juventus per gennaio

"Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juventus per Vlahovic". Lo ha detto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina in un'intervista a TgR Toscana, smentendo le ultime indiscrezioni. Il dirigente ha poi ripetuto il refrain delle ultime settimane: "Non sappiamo le intenzioni del giocatore, dovrà dircele prima o poi". Il servizio completo andrà in onda alle 14 sulla Rai.