Nei giorni scorsi, Antonin Barak era finito nella lista del centrocampo dell'Inter. Infatti l'ex Verona, rientrato soltanto qualche giorno fa ad allenarsi, poteva rappresentare una soluzione last minute per il mercato nerazzurro. Però, come sottolinea Alfredo Pedullà, Barak non rappresenta un'opzione per l'Inter, anzi. Il calciatore, insieme a Maggiore, è stato scartato da Inzaghi che adesso, ha chiesto a Marotta altri profili.