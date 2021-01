Arthur Cabral: “Felice se c’è l’interesse della Fiorentina. Futuro? Se deve succedere…”

Arthur Cabral, attaccante del Basilea accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane, ha parlato anche di mercato nel corso dell’intervista rilasciata a esportenewsmundo. Le sue dichiarazioni: “Adesso sono concentrato sul Basilea e sto facendo del mio meglio. Sono sicuro che, in questo modo, le cose diventano più concrete. Sono contento se c’è anche l’interesse della Fiorentina o di qualsiasi altra squadra, ma in questo momento non ci sto pensando. Ho un contratto con il Basilea e continuerò a dare il massimo. Il futuro appartiene a Dio. Quello che deve succedere, succederà”.