Arsenal preoccupato per Torreira, il Dt Gaspar: “troveremo una soluzione, deve giocare”

Lucas Torreira no sta trovando spazio alla corte del Cholo Simeone. Il regista ex Samp è ancora di proprietà dell’Arsenal. Il direttore tecnico dei Gunners, Edu Gaspar, è intervenuto sulle colonne di As, riguardo al futuro del calciatore. Il centrocampista è ancora nel mirino della Fiorentina e potrebbe lasciare l ’Atletico Madrid in questa finestra di mercato.

La situazione è semplice: ci stiamo preoccupando per Torreira: vogliamo che giochi, che stia bene e sia felice. Vogliamo capire come si sente e che ne pensa di lui l’Atletico Madrid. La felicità dei nostri giocatori è la cosa che ci sta più a cuore. Andremo avanti con questo prestito, solo se tutte le parti in causa sono contente. Se Torreira non si trovasse bene, cercheremo un’altra soluzione: tante squadre ci hanno chiamato per chiederci di lui.