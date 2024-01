VN – Rodriguez si allontana, la pista è in stand-by. E arriva l’ultimatum

La pista Brekalo-Dinamo Zagabria si è decisamente raffreddata. E ovviamente il croato non libera uno slot sull'ala sinistra, che probabilmente sarebbe stato riempito da Vargas e Rodriguez. Proprio sul giocatore del Club America arrivano novità. Secondo Gianluca Di Marzio la squadra messicana ha mandato un ultimatum alla dirigenza viola. O la Fiorentina farà un'offerta entro stasera oppore il giocatore non verrà lasciato andare. Una modalità per mettere pressione, e far prendere una decisione, visto che Barone e Pradè sono ancora indecisi su chi affondare il colpo