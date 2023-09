Arabia, Turchia ma non solo. Ecco dove il mercato è ancora aperto

Se nei principali campionati europei il calciomercato si è chiuso nella giornata di ieri, lo stesso non si può dire per altre mete, più o meno esotiche. Il 7 settembre ci sarà il gong in Arabia, meta diventata virale quest'estate grazie alla pioggia di milioni messa in campo dal governo saudita. Posticipato di qualche giorno lo stop in altri campionati: il 6 settembre chiude il mercato in Belgio, il 7 in Svizzera, l'8 in Croazia e Repubblica Ceca. In Grecia si andrà avanti fino all'11, mentre in Turchia si andrà avanti addirittura fino al 15. Date extra per trovare una sistemazione per eventuali giocatori in esubero,