Amrabat, tra United e Arabia spunta anche il Bayern Monaco

Manchester United ma anche Bayern Monaco. Con l'Arabia Saudita sullo sfondo e l'Atletico Madrid al momento più defilato. Sembra essere questo lo scenario di mercato attorno al nome di Sofyan Amrabat, il centrocampista in uscita dalla Fiorentina che però, ad oggi, non ha ancora ricevuto offerte concrete. E dalla Germania arrivano solo conferme del fatto che la situazione non è certo prossima a sbloccarsi. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, scrive infatti che lo United sta seguendo da vicino e con grande interesse Amrabat, ma che non c'è niente in fase avanzata. Il dettaglio più interessante è il riferimento al Bayern Monaco che starebbe a sua volta tenendo d'occhio la situazione del marocchino.