Amrabat, senti Laporta: “Centrocampista? Non serve. Siamo apposto così”

Amrabat al Barcellona, Laporta chiude: "Non sono sicuro di aver bisogno di un nuovo centrocampista, abbiamo un grande centrocampo"

Amrabat rimane sempre in orbita Barcellona.Il presidente Laporta però, come sottolinea Fabrizio Romano, non sembra essere intenzionato a fare altri acquisti a centrocampo: