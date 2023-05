Amrabat, non c’è pace. Mundo Deportivo: “È lui il dopo Busquets”

Il Barcellona sogna e corteggia Amrabat. Dopo la notizia di ieri, questa mattina il Mundo Deportivo parla del marocchino in ottica club Blaugrana. In corteggiamento che dura da mesi e che quest'estate dovrebbe concretizzarsi, secondo il quotidiano spagnolo. Infatti, Xavi avrebbe individuato Amrabat come sostituto di Busquets. Il futuro del centrocampista non è chiaro e il Barcellona vuole evitare sorprese. Inoltre i 60 milioni di clausola che legano Martín Zubimendi al Real Sociedad complicano la trattativa.