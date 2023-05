Dalla Spagna: il Barcellona dritto su Amrabat. Ma c’è un piano B…

Come si legge nell'edizione online di AS, rinomato quotidiano spagnolo, il Barcellona non cambia idea e va dritto su Sofyan Amrabat della Fiorentina come prossimo acquisto estivo. Il marocchino era già disposto a trasferirsi a gennaio, anche forzando la mano, ma non c'erano le liquidità necessarie. Ma è solo questione di tempo, il tecnico Xavi è sicuro che sia il partner ideale per Frenkie De Jong e l'operazione non dipende dall'addio di Busquets.