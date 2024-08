Amrabat, contatti con l’Atletico Madrid che non chiude: si valuta

Dopo la titolarità nell'amichevole contro il Friburgo, per Sofyan Amrabat si sono aperte delle settimane di mercato di grande incertezza: rimanere alla Fiorentina ( come secondo noi sarebbe giusto ) oppure continuare a spingere per la cessione, anche se non in Inghilterra?

Secondo il portale specializzato francese FootMercato, gli agenti avrebbero avuto contatti con l'Atletico Madrid, in cerca di un mediano per completare la squadra di Diego Simeone dopo l'affare saltato per Gallagher del Chelsea. I madrileni non avrebbero chiuso a priori alla possibilità, ma per il momento non c'è nessuna risposta definitiva.